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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد: ريال مدريد تجاوز الخطوط الحمراء.. ونزاهة الدوري الإسباني في خطر

مدريد
مدريد
علا محمد

دخل نادي أتلتيكو مدريد في مواجهة جديدة مع غريمه ريال مدريد، على خلفية التصريحات التي أطلقها البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد، بشأن التحكيم والمنافسة في الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية بيانًا منسوبًا إلى أتلتيكو مدريد، أعرب خلاله النادي عن اعتراضه على ما وصفه بتجاوز ريال مدريد لما اعتبره «خطوطًا حمراء» لا يمكن السماح بتخطيها.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: «هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ريال مدريد تجاوزها مجددًا، لا يمكنك أن تكون غير محترم».

وأضاف النادي: «هذا النوع من السلوك يضلل كرة القدم الإسبانية ويقودها إلى الهاوية، نزاهة اللعب في إسبانيا في خطر، إما أن نوقفهم الآن أو لن تكون هناك عودة مرة أخرى».

وتابع أتلتيكو مدريد انتقاداته، متحدثًا عن ملف التحكيم، قائلًا: «ريال مدريد يريد خوض دربي الدور الثاني من الدوري الآن وبحكام مروعين وأخطاء تصب في صالحهم».

وأشار النادي إلى أن الحكم الوحيد الذي قد يحظى بقبول ريال مدريد، بحسب البيان، هو ميخيا دافيلا، الحكم السابق والمندوب الحالي للنادي الملكي.

واختتم أتلتيكو مدريد بيانه بعبارة ساخرة بشأن الأخطاء التحكيمية التي يرى أنها استفاد منها ريال مدريد، قائلًا: «كنا نفكر في طباعة جميع الأخطاء التي استفاد منها ريال مدريد، لكن الغابات كانت ستنفد منا، لم نتمكن من فعل ذلك لأسباب تتعلق بالاستدامة البيئية».

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول التحكيم في كرة القدم الإسبانية، وتبادل الانتقادات بين قطبي العاصمة مدريد بشأن القرارات التحكيمية وأداء الحكام خلال منافسات الدوري.

نادي أتلتيكو مدريد مدريد ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد

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