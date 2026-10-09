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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد فياريال
ريال مدريد ضد فياريال
عمرو مصطفى

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة ريال مدريد ضد فياريال، المقرر إقامتها يوم السبت 10 أكتوبر، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لاستعادة توازنه ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

 

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن برشلونة، حامل اللقب، ما يزيد من أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

في المقابل، يتواجد فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، مستغلًا الغيابات المحتملة في الخط الخلفي للفريق الملكي، إلى جانب التحسن الذي ظهر على مستواه خلال المباريات الأخيرة.

 موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد فياريال يوم السبت 10 أكتوبر، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

  القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال

تُنقل مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة  beIN Sports 2 ، الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة وتطوراتها لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

 غيابات ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

تحوم الشكوك حول مشاركة عدد من لاعبي ريال مدريد في المباراة، على رأسهم كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي وفيدي فالفيردي، في ظل عدم التأكد من جاهزيتهم للمواجهة.

في المقابل، تلقى الفريق الملكي دفعة إيجابية بعد عودة المدافع إيدير ميليتاو إلى التدريبات، عقب فترة طويلة من الغياب، وهو ما قد يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية للتعامل مع أزمة النقص في مركز قلب الدفاع.

وقد يضطر ريال مدريد إلى الاستعانة بأوريلين تشواميني في الخط الخلفي، حال استمرار غياب بعض المدافعين، وهو ما قد يؤثر على خيارات الفريق في خط الوسط خلال اللقاء.

 فياريال يسعى لاستغلال ظروف ريال مدريد

يأمل فياريال في مواصلة صحوته الأخيرة والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما عانى من سلسلة سلبية امتدت إلى 6 مباريات دون تحقيق الفوز، تضمنت 4 هزائم متتالية في مختلف المسابقات.

واستعاد الفريق توازنه بتحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإسباني أمام مالقا وليفانتي، ليحسن موقعه في جدول الترتيب ويستعيد الثقة قبل مواجهة ريال مدريد.

ويبرز ألبرتو موليرو ضمن العناصر التي يعول عليها فياريال لاستغلال المساحات خلف دفاع الفريق الملكي، خاصة مع الغيابات المحتملة التي يعاني منها ريال مدريد، في مواجهة مرتقبة قد تحمل أهمية كبيرة لطموحات الفريقين في منافسات الليجا.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني سانتياجو برنابيو برشلونة

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