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موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وفياريال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب سانتياجو برنابيو.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأمل فياريال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تقام مباراة ريال مدريد ضد فياريال، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تُنقل مباراة ريال مدريد وفياريال عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر إذاعتها عبر قناة beIN Sports HD 2.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال خدمات البث التابعة للشبكة، وفقًا للاشتراك المتاح في بلد المشاهد.

ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، وفقًا لجدول الترتيب قبل انطلاق الجولة الثامنة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة ريال مدريد في الاقتراب من القمة، وطموح فياريال في تحسين موقعه بجدول المسابقة.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني

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