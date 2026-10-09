ضحك وهزار.. صلاح يقود مران طرابزون الأخير لمواجهة سامسون سبور غدا في الدوري التركي

أنهى فريق طرابزون سبور استعداداته صباح النهارده الجمعة، في مران انطلق الساعة 10:30 بمنشآت محمد علي يلماز، تحت قيادة المدير الفني توماس رايس.

التدريبات شهدت مشاركة اللاعبين في تمارين بالكرة، وسط تركيز واضح، بينما تابع رايس اللمسات الأخيرة قبل السفر لمواجهة سامسون في الجولة السابعة من الدوري التركي.

وطرابزون داخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، وهدفه يحقق أول انتصار خارج أرضه في الدوري الموسم ده، ويواصل صحوته بفوز تاني على التوالي.

المواجهة لها طابع خاص للمدرب توماس رايس، اللي راجع يواجه فريقه السابق سامسون سبور، لكن المرة دي وهو على رأس الجهاز الفني لطرابزون!