عبدالواحد السيد يثير الجدل قبل مباراة القمة.. مش قلقان من الخسارة

أكد عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق، أن الضغوط الأكبر في مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك تقع على عاتق الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراتي الموسم الماضي لم تمنعه من التتويج بلقب الدوري في النهاية.

وقال عبدالواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن الضغط في مباراة القمة يقع بالكامل على الأهلي، وليس الزمالك، موضحًا أن الفريق الأبيض خسر مباراتي القمة في الموسم الماضي، لكنه نجح في حصد لقب الدوري في النهاية.

وأضاف حارس الزمالك الأسبق أن فوز الأهلي في المباراة المقبلة لن يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للفريق الأبيض، في ظل أن نتائج مباريات القمة لا تعني بالضرورة حسم المنافسة على لقب الدوري.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين، وسط سعي كل طرف لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء كرة القدم، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث المباراة.