قبل قمة الأحد.. الأهلي يفقد ياسر إبراهيم أمام الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة أمام الزمالك، لعدم تعافيه من الإصابة، فيما تقرر استبعاد محمود صلاح لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب المسابقة، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في سباق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الفريقان إلى حسم المواجهة لصالحهما، خاصة مع تساويهما في رصيد النقاط قبل اللقاء، ما يزيد من أهمية المباراة في مشوار المنافسة على بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.