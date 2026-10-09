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6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
عمرو مصطفى

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لعدد من لاعبي الفريق الأحمر الذين يستعدون لخوض مباراة القمة للمرة الأولى في مسيرتهم.

6 نجوم من الأهلي يستعدون لخوض قمة الزمالك لأول مرة  

وتضم قائمة نجوم الأهلي المنتظر ظهورهم في القمة الأولى ستة لاعبين، هم علي محمود، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وتوفيق محمد، وأقطاي عبد الله، ومحمود صلاح، إذ تمثل المباراة فرصة مهمة لهم لخوض واحدة من أبرز المواجهات في الكرة المصرية.

وتحظى هذه الأسماء باهتمام خاص قبل الديربي، في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تصاحب مباريات الأهلي والزمالك، إلى جانب الرغبة في تقديم أداء مميز خلال الظهور الأول أمام الغريم التقليدي.

ويخوض الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل القمة المرتقبة.

ويعتمد الأهلي أيضًا على مجموعة من عناصره أصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عطية ومحمد هاني، من أجل التعامل مع أجواء المباراة ومساعدة زملائهم الجدد على خوض التجربة بثبات.

وتبقى مشاركة السداسي في القمة مرهونة باختيارات الجهاز الفني، وسط ترقب لما يمكن أن يقدموه في أول اختبار لهم أمام الزمالك.

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