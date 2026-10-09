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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمومية نادي الزهور تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

الجمعية العمومية لنادي الزهور
الجمعية العمومية لنادي الزهور
أ ش أ

 أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي التي أقيمت اليوم الجمعة، عن تفويض الجمعية العمومية لنادي الزهور لمجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، في جدول الأعمال، وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة الجمعية العمومية.

وأعلن المستشار أحمد سعد أن الجمعية العمومية شهدت اليوم حضور عدد 3516 عضوا قاموا بالتسجيل في الكشوف ليكتمل النصاب القانوني الذي كان يتطلب حضور 2000 من أعضاء النادي الذين لهم حق التسجيل بينما شهد اجتماع مناقشه جدول الاعمال حضور 141 عضواً فقط وهو عدد أقل من النصاب القانوني المقرر بعدد 1000 عضو لإقامة الاجتماع وبذلك يفوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة في باقي البنود عدا الميزانية والحساب الختامي حيث يتم احالتهما للجهة الادارية المختصة وارسالهما للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأقيمت الجمعية العمومية بنادي الزهور بإشراف قضائي كامل، وبحضور واشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة؛ حيث مثل اللجنة القضائية كل من: المستشار احمد سعد، والمستشار محمد عباس، والمستشار عصام غنيم.

ومثل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كل من: الدكتور محمود فوزي مدير المديرية، والدكتور محمد سعيد وكيل المديرية، والدكتور أيمن الفوال مدير ادارة الهيئات، والدكتورة صفاء صبحي الإدارة العامة للهيئات، والدكتور أحمد عادل ممثل وزارة الشباب والرياضة.


 

اللجنة القضائية نادي الزهور الرياضي الجمعية العمومية لنادي الزهور

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