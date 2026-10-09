سيف عيسى يحرز برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو في فرنسا

توج سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أكثر من 80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو G6 المقامة في فرنسا، في إنجاز كبير للبطل المصري.
واستهل اللاعب المصري مشواره في البطولة بالفوز على الروسي فلاديسلاف لارين، المصنف الخامس عالميًا وصاحب ذهبية طوكيو، بنتيجة 2-0، بعدما حسم الجولة الأولى بنتيجة 3-0 والثانية بنتيجة 5-3، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي، واصل سيف عيسى انتصاراته بعدما تغلب على لاعب أوكرانيا بنتيجة 2-0، محققًا الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 5-4، وفي الجولة الثانية بنتيجة 1-0، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.
وفي نصف النهائي، خسر سيف عيسى أمام لاعب إيران، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بنتيجة 0-2 وذهبية البطولة الحالية، ليحصد الميدالية البرونزية في البطولة.
ويعد سيف عيسى أحد أبرز لاعبي التايكوندو المصري، حيث سبق له تحقيق ذهبية بطولة العالم 2025 وذهبية بطولة الجائزة الكبرى النسخة السابقة موچو 2026 بالاضافة ال الانجاز التاريخي بحصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار خطة الإعداد الموضوعة للمنتخب الوطني من قبل المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، وتحت رعاية المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والنائب الاول للجنة الاوليمبية بهدف حصد النقاط اللازمة لتحسين المراكز في التصنيف العالمي، ومواصلة البرنامج الفني والإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة.