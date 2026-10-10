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قبل القمة.. إبراهيم فايق لـ جماهير الكرة: صحتكم أهم من المكسب والخسارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة.. إبراهيم فايق لـ جماهير الكرة: صحتكم أهم من المكسب والخسارة

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة إلى جماهير كرة القدم، دعاهم خلالها إلى التعامل بهدوء مع نتائج المباريات، وعدم المبالغة في الانفعال بسبب الفوز أو الخسارة، محذرًا من خطورة التوتر الشديد على الصحة، خاصة خلال مواجهات الديربي والمباريات الكبرى.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الإحصائيات في إنجلترا تشير إلى زيادة مكالمات الطوارئ المرتبطة بالنوبات القلبية خلال أيام المباريات الكبرى، موضحًا أن هذه الحالات ترتفع إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالأيام العادية.

وأضاف: «في مصر حصلت مشاكل في القلب لأكتر من واحد بسبب ماتشات، ناخد بالنا من الحاجات دي، إحنا كبرنا بقى يا جماعة، خد الموضوع ببساطة واتفرج واتبسط، كسبت مبروك، خسرت عادي».

وشدد فايق على أن كرة القدم تظل مجرد لعبة، وأن نتائج المباريات لا ينبغي أن تكون سببًا في تعريض حياة الإنسان للخطر، مؤكدًا أن المشجع لن يحصل على مكاسب مادية بسبب فوز فريقه، ولن يتحمل خسائر مادية بسبب هزيمته.

وتابع: «أنت في الحالتين مش هتاخد حاجة، فتعامل مع الموضوع ببساطة، الكورة مكسب وخسارة ومش أكتر من كده».

واختتم الإعلامي تصريحاته بالدعاء بالرحمة لكل من توفي حزنًا بسبب نتيجة مباراة، مطالبًا الجماهير بالتعامل مع كرة القدم باعتبارها وسيلة للمتعة والتشجيع، لا سببًا للضغط النفسي أو الإضرار بالصحة.

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