منح حازم حسني الميدالية الذهبية الرئاسية في افتتاح كأس العالم للرماية 2026

في لفتة تقديرية وتكريم دولي استثنائي رفيع المستوى، قلّد لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الرماية، حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، «الميدالية الذهبية لرئيس الاتحاد الدولي»، والتي تُعد أرفع وسام تكريمي يُمنح من رئاسة الاتحاد الدولي للعبة على الإطلاق.

وشهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم هذا التكريم الخاص بحضور نخبة من القيادات الرياضية والتنفيذية والدولية؛ حيث قام لوتشيانو روسي بتقليد حازم حسني الوسام الصدري المرموق، المرفق بشهادة تقدير رسمية معتمدة وموثقة برقم كودي رسمي (n°2026_03) وموقعة بالقاهرة بتاريخ 9 أكتوبر 2026.

وجاء هذا التكريم الرفيع لـ حازم حسني أحمد عبد العليم بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي لرياضة الرماية، تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء والجهود المخلصة، وتقديراً لإسهاماته البارزة وخدماته الاستثنائية التي قدمها لعائلة وأسرة الرماية الدولية، ودوره الريادي في الارتقاء باللعبة وتعزيز مكانتها وتطوير مسيرتها على الصعيدين القاري والعالمي.

من جانبه، أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الوسام والتكريم التاريخي الصادر عن قمة الهرم في منظومة الرماية الدولية، مؤكداً أن هذا التقدير يمثل وسام شرف للرياضة المصرية والإفريقية على حد سواء، ويعكس المكانة المرموقة التي تحتلها مصر والثقة الدولية المطلقة في كفاءة وقدرة كوادرها الرياضية والتنظيمية.

وأشار حسني إلى أن هذا التكريم يُعد حافزاً لمواصلة العمل الدؤوب لتعزيز ريادة اللعبة، ودعم أبطالها، وتوسيع قاعدة ممارستها قارياً ودولياً.

وتحتضن مصر منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة دولية واسعة تجمع نحو 600 رامٍ ورامية يمثلون 51 دولة من صفوة وأبرز أبطال العالم، يتنافسون على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ الصرح الرياضي العملاق الذي يُجسد جاهزية مصر الكاملة وإمكاناتها العالمية في استضافة وتنظيم كبرى المحافل والبطولات الدولية الرياضية وفق أعلى المقاييس والمعايير الأولمبية.