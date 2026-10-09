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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية وقيادات رياضية وعسكرية بكأس العالم للرماية 2026

تكريم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية
تكريم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية
محمد سمير

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والتنفيذية والعسكرية، وذلك على هامش الحدث الدولي الذي يشهد مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم.

تكريم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية

شملت قائمة المكرمين جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ولوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، واللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز جمعة علام، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب عبد الحميد مصطفى، مدير إدارة المشاة.

كما تضمنت القائمة العميد محمد حسن أحمد، أمين عام جهاز الرياضة للقوات المسلحة، والعميد أحمد محمد عبد السلام، مدير نادي الرماية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عاصم زكي عبد اللطيف، مستشار مدير المشاة للرماية الدولية، واللواء أحمد يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس نادي اتحاد الشرطة.

وشملت التكريمات أيضاً الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.


منافسات كأس العالم للرماية تجمع أبطال 51 دولة بالعاصمة الجديدة

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 600 رامٍ ورامية يمثلون 51 دولة، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية.

وتُقام المنافسات بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، التي تمتلك منشآت رياضية مؤهلة لاستضافة الأحداث الكبرى، بما يوفر الأجواء المناسبة للمنافسة بين نخبة من أبطال الرماية على مستوى العالم.

وتأتي استضافة البطولة في إطار تعزيز حضور مصر على خريطة الرياضة الدولية، والاستفادة من إمكاناتها التنظيمية ومنشآتها الرياضية الحديثة في استضافة البطولات الكبرى، فضلاً عن دعم السياحة الرياضية وتوفير فرص لتبادل الخبرات الفنية بين اللاعبين والاتحادات المشاركة.

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