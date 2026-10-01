عصام عبد الفتاح يحسم الجدل بشأن استقالة محمود البنا ويكشف موقفه من حكام القمة

نفى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجود أي استقالات داخل اللجنة، ردًا على الأنباء المتداولة بشأن تقدم الحكم محمود البنا باستقالته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللجنة تتعامل بشفافية مع جميع المستجدات المتعلقة بأعضائها.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية، أن ما تردد بشأن استقالة محمود البنا لا يعكس موقفًا رسميًا معلنًا من اللجنة، مشيرًا إلى أنه في حال تقدم أي عضو باستقالته، فسيتم الإعلان عن الأمر بكل وضوح، دون إخفاء أي تفاصيل تتعلق بمستقبل منظومة التحكيم المصرية.

وتطرق رئيس لجنة الحكام إلى ملف إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه لم يتولَّ إدارة مباراة الفريقين، كما أشار إلى أن مباراة القمة في الموسم المقبل ستُدار بواسطة طاقم تحكيم مصري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الاهتمام المتزايد بملف التحكيم المصري، خاصة مع اقتراب المواجهات الكبرى في المسابقات المحلية، وما يصاحبها من نقاشات حول مستوى الحكام ومدى قدرتهم على إدارة المباريات الجماهيرية المهمة.

شفافية في التعامل مع ملف الحكام

وشدد عبد الفتاح على أهمية توضيح الحقائق المتعلقة بأعضاء لجنة الحكام، في ظل انتشار العديد من الأنباء بشأن وجود خلافات أو تغييرات داخل اللجنة، مؤكدًا أن أي قرار رسمي يتعلق بالاستقالات سيُعلن في الوقت المناسب.

ويُعد ملف التحكيم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل الكرة المصرية، خصوصًا مع مطالب الأندية بتوفير العدالة التحكيمية في مختلف المسابقات، وضمان اختيار أطقم قادرة على إدارة المباريات المهمة بكفاءة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم، سواء على مستوى إعداد الحكام المصريين للمباريات الكبرى أو تعزيز خبراتهم في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية المصاحبة للمواجهات المهمة