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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف إيهاب الكومي، عن كواليس الجلسة المرتقبة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والمقرر عقدها يوم 12 أكتوبر الجاري.

وأوضح الكومي عبر برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حسام وإبراهيم حسن شعرا بحالة من الاستياء عقب مباراة أنجولا، بسبب عدم توجه أي من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى غرفة ملابس المنتخب عقب اللقاء، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للفراعنة.

وأضاف أن خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، لم يتواصل مع حسام وإبراهيم حسن خلال رحلة المنتخب، ما أدى إلى زيادة حدة الخلاف بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشار الكومي إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن عقدا جلسة مع إحدى الشخصيات، وشهدا خلالها مطالبات بضرورة تهدئة الأجواء وفتح صفحة جديدة، مع التأكيد على أهمية دعم اتحاد الكرة للجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أن الجلسة انتهت بتجاوز الأزمة مع خالد الدرندلي.

وكشف الكومي، أن جلسة 12 أكتوبر سوف تشهد تغييرات داخل المنظومة الإعلامية التابعة لاتحاد الكرة، في الوقت الذي يسعى فيه حسام حسن إلى فتح صفحة جديدة مع جميع الأطراف.

اتحاد الكرة حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة

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