قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يطالب بإعادة ترتيب الأوراق داخل منتخب مصر ويؤكد: المعسكر الأخير لم يكن ناجحا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

أبدى الناقد الرياضي فتحي سند تحفظه على معسكر منتخب مصر الوطني الأخير، وتحديدًا مباراة جنوب أفريقيا الودية، مؤكدًا أن التجربة لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب، وشهدت العديد من علامات الاستفهام حول طريقة إدارتها.

وقال فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرى أن معسكر المنتخب الوطني الأخير، وتحديدًا مباراة جنوب إفريقيا، لم يكن ناجحًا بالشكل المطلوب، وكانت هناك علامات استفهام كثيرة حول طريقة إدارته».

وأوضح أن المباريات الودية تمثل فرصة لمنح البدلاء مساحة أكبر وتجربة عناصر جديدة، بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على التشكيل الأساسي، متسائلًا عن الهدف الحقيقي من خوض هذه المباراة.

وأضاف: «أتمنى أن يكون هناك هدوء ودبلوماسية أكثر من الجهاز الفني في التصريحات والتعامل مع نجوم المنتخب ومواهبه، بعيدًا عن التصريحات العنترية، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز والعمل وليس المزيد من الجدل».

وأشار فتحي سند إلى أن منتخب مصر يمتلك جواهر وثروة بشرية كبيرة، مؤكدًا أن هذه العناصر تحتاج إلى الدعم الحقيقي من اتحاد الكرة والجهاز الفني.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأوراق، وانتظار ما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة يوم 12 من الشهر، من أجل بدء الاستعداد لما هو قادم بشكل أكثر وضوحًا وتركيزًا.

فتحى سند منتخب مصر حسام حسن ترتيب الاوراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

"الخارجية الروسية": موسكو على استعداد للوصول إلى حلول توافقية للنزاع في الشرق الأوسط

"الخارجية الروسية": موسكو على استعداد للوصول إلى حلول توافقية للنزاع في الشرق الأوسط

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

تاكايتشي ترفض وصف سياساتها الاقتصادية بأنها "سياسات إنعاش اقتصادي"

تاكايتشي ترفض وصف سياساتها الاقتصادية بأنها "سياسات إنعاش اقتصادي"

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد