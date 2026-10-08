فتحي سند يطالب بإعادة ترتيب الأوراق داخل منتخب مصر ويؤكد: المعسكر الأخير لم يكن ناجحا

أبدى الناقد الرياضي فتحي سند تحفظه على معسكر منتخب مصر الوطني الأخير، وتحديدًا مباراة جنوب أفريقيا الودية، مؤكدًا أن التجربة لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب، وشهدت العديد من علامات الاستفهام حول طريقة إدارتها.

وقال فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرى أن معسكر المنتخب الوطني الأخير، وتحديدًا مباراة جنوب إفريقيا، لم يكن ناجحًا بالشكل المطلوب، وكانت هناك علامات استفهام كثيرة حول طريقة إدارته».

وأوضح أن المباريات الودية تمثل فرصة لمنح البدلاء مساحة أكبر وتجربة عناصر جديدة، بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على التشكيل الأساسي، متسائلًا عن الهدف الحقيقي من خوض هذه المباراة.

وأضاف: «أتمنى أن يكون هناك هدوء ودبلوماسية أكثر من الجهاز الفني في التصريحات والتعامل مع نجوم المنتخب ومواهبه، بعيدًا عن التصريحات العنترية، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز والعمل وليس المزيد من الجدل».

وأشار فتحي سند إلى أن منتخب مصر يمتلك جواهر وثروة بشرية كبيرة، مؤكدًا أن هذه العناصر تحتاج إلى الدعم الحقيقي من اتحاد الكرة والجهاز الفني.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأوراق، وانتظار ما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة يوم 12 من الشهر، من أجل بدء الاستعداد لما هو قادم بشكل أكثر وضوحًا وتركيزًا.