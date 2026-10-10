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عمر أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري.. وعصام عبد الفتاح يكشف كواليس القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري.. وعصام عبد الفتاح يكشف كواليس القمة

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
رباب الهواري

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه طلبًا من الحكم الصومالي عمر أرتان، أعرب خلاله الأخير عن رغبته في الاستقرار بمصر والعمل ضمن منظومة التحكيم في الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم الصومالي تواصل معه وأرسل طلبًا رسميًا بشأن رغبته في إدارة مباريات بالمسابقة المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام ترحب بهذه الخطوة، على أن يُعرض الطلب على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أن موافقة مجلس الإدارة ستسمح ببدء الإجراءات اللازمة لانضمام أرتان إلى منظومة التحكيم المصرية، مؤكدًا أن الحكم الصومالي يمتلك إمكانات مميزة، ويُعد من أفضل الحكام في القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد رئيس لجنة الحكام على أن جنسية الحكم ليست معيارًا لتقييم كفاءته، موضحًا أن مستوى الأداء والقدرات الفنية هما الأساس في الحكم على أي عنصر داخل منظومة التحكيم.

وفي سياق آخر، كشف عصام عبد الفتاح تفاصيل التحركات التي سبقت اختيار طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن لجنة الحكام خاطبت خمس دول أوروبية كبرى للاستعانة بحكامها.

وأشار إلى أن إيطاليا وألمانيا وإنجلترا اعتذرت عن إرسال حكام لإدارة اللقاء، بينما وافقت دولتان أخريان على الطلب، لكنهما رشحتا أسماء لم تكن ضمن الفئة التي تستهدفها اللجنة.

وأضاف أن الرد البرتغالي وصل في وقت متأخر، كما أن الحكم المرشح لم يكن بالمستوى المطلوب وفقًا لمعايير الاختيار التي وضعتها اللجنة.

وأوضح عبد الفتاح أن اللجنة كانت تبحث عن حكام سبق لهم إدارة مباريات في كأس العالم، إلا أن ارتباط عدد من الحكام الأوروبيين بإدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا يوم 13، بعد موعد القمة المحدد يوم 11، صعّب مهمة حضورهم إلى القاهرة ثم السفر مجددًا.

وأكد أن هذه الظروف ساهمت في النهاية في اختيار الحكم السلوفيني لإدارة المواجهة، في ظل صعوبة الاستعانة بالأسماء التي كانت اللجنة تستهدفها منذ بداية عملية الاختيار

عصام عبدالفتاح اخبار الرياضة لجنة الحكام اخبار اتحاد الكرة

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