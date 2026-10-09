قائمة الأهلي لمباراة القمة.. غياب ياسر إبراهيم وظهور محمد عبد الله ومعوض

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المختارين لدخول المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة القمة

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 25 لاعبًا، مع غياب ياسر إبراهيم، بينما ظهر الثنائي الشاب محمد عبد الله وعمر معوض، إلى جانب استمرار تواجد محمد مجدي أفشة رغم معاناته من الإصابة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة قبل المواجهة المرتقبة، التي تمثل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسين مرعي، هادي رياض، أشرف داري.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، علي محمود، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي، مروان عطية.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة، منصف بقرار، محمد عبد الله، عمر معوض، أقطاي عبد الله، أشرف بن شرقي.

ويدخل الأهلي مواجهة القمة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

