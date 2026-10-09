الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة

تحمل مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز تاريخًا حافلًا بالإثارة والندية، لكن لغة الأرقام في الألفية الجديدة تمنح الأفضلية للمارد الأحمر، الذي نجح في حصد عدد أكبر من الانتصارات أمام غريمه التقليدي، في ظل صراع مستمر بين القطبين على زعامة الكرة المصرية.

الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة

وشهدت مباريات القمة على مدار المواسم الماضية نتائج تاريخية وانتصارات كبيرة لكلا الفريقين، إلا أن الأهلي استطاع فرض سيطرته على عدد كبير من المواجهات، بداية من الفوز التاريخي بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002، وصولًا إلى انتصاراته المتتالية في بعض المواسم الأخيرة، ليواصل تفوقه في سجل مواجهات الديربي ببطولة الدوري الممتاز.

وتكشف أرقام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري منذ موسم 2000-2001 عن أفضلية واضحة للفريق الأحمر، الذي نجح في حسم العديد من المواجهات المهمة، أبرزها الفوز التاريخي بنتيجة 6-1 خلال موسم 2001-2002، إلى جانب انتصارات كبيرة أخرى في المواسم التالية.





أرقام مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

بحسب الإحصائية الواردة، خاض الأهلي والزمالك 47 مباراة في الدوري المصري خلال الألفية الجديدة، وجاءت النتائج كالتالي:

فوز الأهلي: 23 مباراة.

التعادل: 14 مباراة.



فوز الزمالك: 10 مباريات.

وتعكس هذه الأرقام تفوق الأهلي في مواجهات القمة، رغم نجاح الزمالك في تحقيق انتصارات بارزة خلال بعض المواسم، والحفاظ على قوة المنافسة بين الفريقين.

أبرز نتائج مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

شهدت مواجهات القمة العديد من النتائج التاريخية، أبرزها فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002، فضلًا عن انتصاراته بنتائج 5-3 في موسم 2021-2022، و4-1 خلال موسم 2022-2023.

كما شهدت المواجهات انتصارات مهمة للزمالك، أبرزها الفوز بنتيجة 3-1 في أكثر من مناسبة، إلى جانب انتصاره بنتيجة 3-0 اعتباريًا في موسم 2024-2025، بعد انسحاب الأهلي وفقًا للنتائج الواردة.

وفي موسم 2025-2026، واصل الأهلي تفوقه، بعدما حسم مباراتي الدوري أمام الزمالك بنتيجتي 2-1 و3-0.

وتظل مباريات الأهلي والزمالك واحدة من أبرز مواجهات الكرة المصرية والعربية، نظرًا لما تحمله من جماهيرية كبيرة وتنافس تاريخي، يجعل كل مباراة بين الفريقين محط أنظار الجماهير.