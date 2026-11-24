تتواصل تحركات إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعد قرار إنهاء التعاقد مع المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، في إطار إعادة ترتيب الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد أعلن توجيه الشكر إلى عموتة وجهازه المعاون، عقب تقييم الفترة الماضية، وذلك وفقًا للرؤية التي قدمها ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفان بالإشراف على ملف الكرة.

شوبير يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة المدرب المغربي، مؤكدًا أن حسام البدري يتصدر قائمة المرشحين، ويُعد الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر وفقًا للمعلومات التي أعلنها.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر محطة «أون سبورت إف إم»، أن البدري لديه رغبة قوية في العودة إلى القلعة الحمراء، ولا يمانع تولي المسئولية مجددًا، رغم استقراره الحالي مع أهلي طرابلس الليبي.

وأضاف أن مفاضلة الأهلي لا تقتصر على مدربه السابق، إذ تضم قائمة الأسماء المرشحة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، إلى جانب محمد شوقي، تمهيدًا للاستقرار على الاسم الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

تأتي هذه التحركات في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي منحت الفريق السماوي فرصة توسيع الفارق في صدارة الترتيب إلى 7 نقاط عن الفريق الأحمر.