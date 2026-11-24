أكد بيان قطري أمريكي مشترك، اليوم الثلاثاء، على تجديد الالتزام بصون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مشدداً على أن ضمان المرور الآمن عبر المضيق يشكل أمراً أساسياً لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة.

وأشار البيان إلى الالتزام بتعميق التعاون وتعزيز الأولويات الإقليمية والدولية من خلال العمل الدبلوماسي.

وقد ترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أعمال الحوار الاستراتيجي الثامن بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 23 نوفمبر 2026، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.

وجدد الجانبان، خلال الحوار، تأكيد الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، و الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون وتعزيز الأولويات الإقليمية والدولية، من خلال العمل الدبلوماسي، إلى جانب توسيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعزز ازدهار البلدين.

ومن المقرر مواصلة المباحثات مطلع عام 2027 بشأن مجالات الدفاع والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون، فضلاً عن الروابط الثقافية.

وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الأمريكي، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن دولة قطر، مؤكداً أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين في تعزيز القدرات المشتركة وحماية المصالح المتبادلة.

كما جدد الجانبان التزامهما بصون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدين على أن ضمان المرور الآمن ودون عوائق عبر هذا الممر المائي الحيوي يمثل أمراً أساسياً لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وإيران، وسوريا، ولبنان، وأفغانستان، والكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، ورواندا، والصومال، وبوليفيا، وهايتي، مؤكدين العمل معا لرسم ملامح مستقبل يرتكز على السلام، ولا مكان فيه للإرهاب.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر لهايتي، بما في ذلك تعهدها بتقديم 30 مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لقوة مكافحة العصابات.