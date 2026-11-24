أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء أمرا ملكيا بدعم أجور السعوديين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

دعم رواتب السعوديين

وجاء في الأمر الملكي أن خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، باستثناء السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية من أحكام المواد (الثامنة) و(العاشرة) و(الرابعة عشرة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والمادتين (الخامسة والأربعين) و(السادسة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية؛ لتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف التعويض المستحق للعاملين في تلك المنشآت بموجب فرع التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأضاف البيان أن القرار تضمّن الأمر الملكي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الوزير المعني بالقطاع الذي تنتمي إليه المنشأة المستحقة عند الاقتضاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبموجب الأمر الملكي، تتولى اللجنة الوزارية تحديد القطاعات والمنشآت المستحقة للدعم، ووضع الضوابط ومعايير الاستحقاق وآليات وأولويات صرف التعويض؛ بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق مستهدفات الأمر الملكي في المحافظة على وظائف المواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي.