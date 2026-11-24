أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بقيادة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

يأتي الهجوم الجديد بعد إعلان المالكي، الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض.

كما أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، صباح الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه المنطقة الغربية من المملكة.

وتشهد الحدود السعودية اليمنية تطورات أمنية متكررة على خلفية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، فيما تواصل الدفاعات الجوية السعودية التصدي لهذه التهديدات.