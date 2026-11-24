جددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تأكيد دعم بلادها للمحكمة الجنائية الدولية، معلنة قرار طوكيو سداد مساهمتها المالية المقررة لعام 2027 بالكامل قبل نهاية العام الجاري، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته تاكايتشي، الثلاثاء، في طوكيو مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، التي طلبت تقديم المساهمة اليابانية المقررة قبل موعدها، في ظل الظروف التي تواجهها المحكمة، وفق بيان نشرته على منصة «إكس».

وقالت تاكايتشي إن اليابان، التي تعد أكبر مساهم مالي في المحكمة، قررت دفع مساهمتها لعام 2027 بالكامل بحلول نهاية العام، مؤكدة أن بلادها «ستدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من أداء دورها ووظائفها المقصودة في دعم سيادة القانون».

وتأتي التصريحات اليابانية في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطاً أمريكية، بعدما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات عليها في 9 أكتوبر، عقب إجراءات سابقة استهدفت قضاة ومدعين عامين، من بينهم أكاني.

وتعارض واشنطن تحقيقات المحكمة التي تشمل مواطنين أمريكيين، كما يأتي موقفها في ظل إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتوموكو أكاني، البالغة من العمر 70 عاماً، يابانية من محافظة آيتشي، تولت منصب قاضية بالمحكمة في 11 مارس 2018 لمدة تسع سنوات، وانتُخبت رئيسة لها في مارس 2024.

وتتخذ المحكمة الجنائية الدولية من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وتختص بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وملاحقة مرتكبيها، عندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء محاكمات حقيقية.

ورغم التحالف الأمني الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة، تواصل طوكيو دعم المحكمة، في حين أن واشنطن ليست عضواً فيها.