قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، اليوم /الأحد/ إن الحكومة اليابانية تعتزم عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بحلول نهاية العام الجاري لمناقشة سبل تخفيف الأعباء المرتبطة بقاعدة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية بالتعاون مع الحكومات المحلية.

وأكد كيهارا - خلال اجتماع عُقد في مدينة ناها عاصمة أوكيناوا مع حاكم أوكيناوا جينتا كوجا - "سنعمل معًا من أجل تنمية أوكيناوا من خلال التعاون الوثيق"، معربًا عن عزمه العمل مع حكومة أوكيناوا لتعزيز الاقتصاد المحلي، حسبما أوردت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

ولم يجتمع المجلس المعني بتعزيز تخفيف الأعباء الناجمة عن قاعدة فوتينما، الذي يضم ممثلين عن الحكومة المركزية والحكومات المحلية، منذ أبريل 2019.

ويذكر أن هذه كانت أول زيارة لكيهارا إلى أوكيناوا منذ تولي كوجا منصبه في سبتمبر الماضي.

وتتمحور جهود تخفيف الأعباء المرتبطة بقاعدة فوتينما الجوية حول نقل القاعدة من موقعها الحالي المكتظ بالسكان في مدينة جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية شمال محافظة أوكيناوا الأقل كثافة سكانية، بالإضافة إلى إعادة توزيع القوات الأمريكية.