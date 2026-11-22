عاد الضابط في الجيش الإسرائيلي عاطف حسون إلى مسقط رأسه في بلدة حضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا، بعد غياب استمر نحو 40 عاما، في زيارة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مرتديا الزي العسكري الإسرائيلي وبرفقة جنود، مستفيدا من التغيرات الميدانية والتوغل الإسرائيلي في المنطقة الحدودية جنوبي سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الأحد، وصول حسون إلى بلدة حضر، حيث التقى والدته وأشقاءه وعددا من أفراد عائلته، الذين استقبلوه بالأحضان وسط مشاهد مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفرح والبكاء، بعد عقود من الفراق.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام سورية وإسرائيلية، فإن حسون غادر بلدته في أواخر سبعينيات القرن الماضي، متجها إلى الجولان السوري المحتل، قبل أن يلتحق بصفوف الجيش الإسرائيلي، ويتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عقيد.

وأشارت التقارير إلى أن حسون يقيم حاليا في بلدة مسعدة الدرزية في الجولان السوري المحتل، وهي منطقة قريبة جغرافيا من بلدته الأصلية حضر، إلا أن الحدود والظروف السياسية والأمنية حالت دون لقائه بعائلته طوال أربعة عقود تقريبا.

من هو عاطف حسون؟

بحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام، ينتمي حسون إلى الطائفة الدرزية، ويشغل رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، كما ارتبط اسمه باللواء المدرع 106. وذكرت تقارير أن انتقاله من حضر إلى الجولان المحتل كان في أواخر سبعينيات القرن الماضي، قبل انضمامه إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا لموقع «إسرائيل ناشيونال نيوز»، فإن حسون وصل إلى بلدته مرتديا الزي العسكري، برفقة جنود إسرائيليين، والتقى والدته وأفراد أسرته بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

كيف أتاحت التطورات الميدانية هذه الزيارة؟

لا يمكن فصل الزيارة عن التحولات العسكرية والأمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين سوريا والجولان المحتل منذ ديسمبر 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد، وما أعقبه من تحركات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة ومناطق في ريف القنيطرة.

وفي هذا السياق، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، في بيان صدر في 13 ديسمبر 2024، رصد زيادة كبيرة في تحركات الجيش الإسرائيلي داخل منطقة الفصل وعلى امتداد خط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار القوات الإسرائيلية في مواقع متعددة داخل المنطقة، واعتبرت أن هذه التحركات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما وثق تقرير للأمم المتحدة، قدم إلى مجلس الأمن في مارس 2026، استمرار وجود وأنشطة القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل وما وراءها، مع تسجيل انتهاكات لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وشهدت محافظة القنيطرة خلال الفترة الماضية عمليات توغل ومداهمات واعتقالات ونصب حواجز عسكرية، إذ أفادت وكالة الأناضول، في تقرير نشرته 5 نوفمبر 2026، بتنفيذ قوات إسرائيلية عملية عسكرية في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، في إطار تحركات متكررة بالمنطقة.

أثارت عودة حسون إلى بلدته موجة من التفاعلات المتباينة، خاصة أن الزيارة لم تكن مجرد لقاء عائلي بعد عقود من الغياب، بل ظهر خلالها ضابط في الجيش الإسرائيلي مرتديا بزته العسكرية داخل الأراضي السورية، وبرفقة عناصر من الجيش.

وركز جانب من الانتقادات على دلالات ظهور ضابط إسرائيلي بهذه الصفة داخل بلدة سورية، وربط ناشطون بين الزيارة والتوسع العسكري الإسرائيلي في المنطقة، معتبرين أن استغلال الظروف الميدانية لزيارة مسقط رأسه يضفي على الواقعة أبعادا تتجاوز الجانب العائلي.

في المقابل، ركزت تعليقات أخرى على البعد الإنساني للقاء، وما حمله من مشاعر مؤثرة بين الأم وأبنائها بعد سنوات طويلة من الفراق.

ووفقا لوكالة قدس نت للأنباء، فإن حسون نشر عبر حساب يحمل اسمه بالعربية والعبرية تعليقا شكر فيه القوات الأمنية على المبادرة التي أتاحت له لقاء أسرته، واصفا اللحظات بأنها عناق عائلي لن ينسى.

اتفاق فض الاشتباك.. خلفية قانونية للتطورات

وتكتسب هذه الواقعة أهمية إضافية بالنظر إلى الوضع القانوني للمنطقة، إذ أُنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عام 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350، للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية، ومراقبة وقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة بين الجانبين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاتفاق ينظم الوجود العسكري في المنطقة العازلة، ولا يسمح بوجود قوات عسكرية فيها باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبذلك، أعادت زيارة عاطف حسون إلى حضر تسليط الضوء على التداخل بين الروابط العائلية والتطورات العسكرية في جنوب سوريا، خصوصا مع استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة ومحيطها، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن السيادة السورية ومستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود.