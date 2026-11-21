أجرت طائرة تاكسي كهربائية صينية بدون طيار، اليوم /السبت/ تجربة لنقل راكب في محافظة ياماناشي اليابانية، في خطوة تعكس التطور في تقنيات النقل الجوي ذاتي القيادة وإمكانات استخدامها مستقبلا في التنقل داخل المدن.

وأقلعت الطائرة «EH216-S»، التابعة لشركة «إيهانج» الصينية، عموديا وحلقت دون طيار على متنها، مستعينة بـ16 مروحة، في رحلة بلغت مسافتها 380 مترا على طول مدرج الأكاديمية، وسط حضور زوار وصحفيين تابعوا التجربة والتقطوا صورا لها.

وتعد هذه التجربة أول عرض لنقل ركاب بهذا النوع من الطائرات في محافظة ياماناشي، حيث ظهر أحد الركاب داخل المقصورة وهو يلوح للمشاهدين، فيما بدا جبل فوجي في الخلفية، وتتميز الطائرة بأنها كهربائية بالكامل وتتسع لشخصين.

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