خففت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حدة "التضامن الإلزامي" المنصوص عليه في ميثاق الهجرة، وذلك على الرغم من تحديد حد أدنى سنوي يبلغ 30 ألف عملية إعادة توطين.

وصرحت مصادر أوروبية ودبلوماسية لشبكة "يورونيوز" الإخبارية، بأنه لن يتم سوى إعادة توطين 1283 طالب لجوء بين دول الاتحاد الأوروبي في عام 2026، وهو العام الأول لتطبيق قواعد الهجرة الجديدة في التكتل.

ويواجه مبدأ "التضامن الإلزامي"- الذي يعد ركيزة أساسية في ميثاق الهجرة واللجوء- مقاومة من جانب معظم الدول الأعضاء إذ عملت هذه الدول مرارا على إضعاف آلية إعادة التوطين مستخدمة وسائل شتى لتقليص التزاماتها تجاه دول المواجهة الأولى (الدول التي تستقبل المهاجرين أولا).

وفي حين اقترحت المفوضية الأوروبية في البداية إعادة توطين 30 ألف طالب لجوء من إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص، لم ينقل حتى الآن سوى 562 شخصا، جميعهم من قبرص إلى ليتوانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا.

وأشار أحد الدبلوماسيين، إلى أنه من المقرر تسيير رحلات أخرى انطلاقا من قبرص قبل نهاية العام، مما سيرفع العدد الإجمالي إلى 1283 شخصا.

ولا يمثل هذا الرقم سوى جزء ضئيل للغاية من أصل 669 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025.

وذكرت "يورونيوز"، أنه بموجب لائحة إدارة اللجوء والهجرة- وهي الركيزة الأساسية للميثاق- يتعين على المفوضية الأوروبية اقتراح "احتياطي تضامن" سنويا، يحدد الكيفية التي ينبغي للدول الأعضاء من خلالها دعم بعضها البعض.

ويتألف هذا الاحتياطي من شقين؛ حصة مخصصة لعمليات إعادة التوطين من الدول التي تعتبر "خاضعة لضغوط الهجرة"، وحصة أخرى تتعلق بالمساهمات المالية المطلوبة من الدول الأعضاء الأخرى. ويمكن أن تتخذ هذه التدابير أيضا شكل "تدابير تضامن بديلة"، مثل تمويل مشاريع البناء أو شراء المعدات.

وقد حدد الحد الأدنى السنوي بـ 30 ألف عملية إعادة توطين ومساهمات مالية قدرها 600 مليون يورو. ويخصص لكل دولة عضو "حصة عادلة" تحسب بناء على عدد سكانها وناتجها المحلي الإجمالي، لكن للحكومات حرية اختيار الطريقة التي تفي بها بالتزاماتها.

وبالنسبة لعام 2026، صنفت كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص على أنها دول تواجه ضغوطا تتعلق بالهجرة، مما يجعلها مؤهلة للاستفادة من تدابير التضامن.

أما جمهورية التشيك وكرواتيا والنمسا وبولندا، فقد أعفيت من حصصها، نظرا لاعتبارها "تواجه وضعا يتعلق بالهجرة يتسم بالخطورة". وكان على الدول الـ 18 الأخرى تقديم مساهمات، إما ماليا أو من خلال استقبال طالبي لجوء. وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك مستثناة من هذا النظام.

غير أن الدول الأعضاء جادلت بضرورة خفض الدفعة الأولى من المساهمات بشكل تناسبي نظرا لأن القواعد الجديدة لن تطبق إلا خلال النصف الثاني من عام 2026.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا فى ديسمبر 2025 على إجراء 21 ألف عملية إعادة توطين "أو تقديم أشكال أخرى من التضامن"، بالإضافة إلى مساهمات مالية بقيمة 420 مليون يورو، وهو ما يمثل خفضا للمقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية. وحتى في ظل هذه الشروط، ظلت عمليات إعادة التوطين الـ 21 ألفا نظرية إلى حد كبير.

ورفضت المجر وسلوفاكيا تقديم أي مساهمات، في خطوة تبدو انتهاكا لمبدأ "التضامن الإلزامي"، وهو انتهاك لم تفرض المفوضية الأوروبية أي عقوبات بشأنه حتى الآن. من بين الدول الملزمة بالمساهمة، وافقت سبع دول فقط على استقبال طالبي لجوء تم نقلهم (إعادة توطينهم)، بينما اختارت ثماني دول أخرى تقديم دعم مالي فقط.

وقد انخفض إجمالي عدد عمليات إعادة التوطين الموعودة إلى أقل من 9000 حالة، مما أدى إلى تقليص كبير في الدعم المتاح لكل من إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص.

كما لجأت الدول الأعضاء إلى آلية قانونية أخرى تهدف إلى تقليل- أو حتى تجنب- النقل الفعلي لطالبي اللجوء من دول المواجهة الأولى (دول الوصول الأول)، وهي آلية "تعويض المسؤولية".

وبموجب هذا النظام، تتولى إحدى الدول مسؤولية عدد معين من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل على أراضيها في إطار ما يعرف بـ "الحركة الثانوية"؛ أي الأشخاص الذين كان ينبغي عليهم تقديم طلبات لجوئهم في أول دولة وصلوا إليها داخل الاتحاد الأوروبي.

وصرحت نينا جريجوري المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، لشبكة "يورونيوز"، بأن الدول المساهمة قد أبرمت اتفاقيات ثنائية مع دول المواجهة الأولى لتفعيل هذه الآلية.. وقالت: "لقد استخدم التعويض كشكل من أشكال التضامن فيما يخص إسبانيا وإيطاليا واليونان، بحيث لم تتم أي عمليات نقل فعلي أو إعادة توطين لطالبي اللجوء من هذه الدول خلال هذه المرحلة الأولى من التنفيذ".

وبناء على ذلك، تعد قبرص الدولة الوحيدة من بين دول المواجهة الأولى التي جرى منها بالفعل نقل طالبي لجوء في إطار هذا النظام.

وقد ساهمت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) في نقل 253 طالب لجوء من قبرص إلى رومانيا، و80 آخرين إلى بلغاريا كما نقل آخرون إلى فرنسا وليتوانيا، ولكن دون دعم مباشر من الوكالة".