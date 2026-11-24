قام الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، بالمرور المفاجئ على ديوان عام مجلس المدينة والإدارات التابعة له، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتحقيق الانضباط الإداري.

وأسفر المرور عن إحالة 77 موظفًا للشئون القانونية، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية خلال يومي الاحد والاثنين .

وأكد الدكتور رجب قياتي، أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يخل بواجبات وظيفته، مشددًا على استمرار المرور المفاجئ على جميع الإدارات والوحدات المحلية والقرى التابعة للمركز، لضمان انتظام العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطاي.

في سياق متصل قاد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة مطاي حمله نظافه واشغالات بمدينه مطاي ، بحي شمال المدينه وحي غرب المدينه وحي جنوب المدينه وحي شرق المدينة، باستخدام معدات الوحده المحليه، وتواجد رؤساء الأحياء ، ومسئولي الحمله الميكانيكيه، وأعضاء الاشغالات بالمركز

وأكد الدكتور رجب قياتي علي استمرار بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى كفاءة منظومة النظافة بالمركز والقري ، والمتابعة مستمره من رئيس المركز .