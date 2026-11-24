في إطار مبادرة «نقطة مياه تساوي حياة» التي أطلقها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لترشيد استهلاك المياه والتوسع في تركيب القطع الموفرة بمختلف مؤسسات المحافظة، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تنفيذ حملة توعوية داخل المدارس، تستهدف تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه، وترسيخ السلوكيات الإيجابية في الاستخدام الرشيد، باعتبارهم سفراء لرسائل التوعية داخل أسرهم ومحيطهم المجتمعي.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الفعاليات مدارس كفر كلا الباب للتعليم الأساسي، وكفر كلا الباب الجديدة، والشهيد سليمان المقدم، وتضمنت ندوات تثقيفية وألعابًا تفاعلية وأنشطة تربوية مبتكرة، تناولت أهمية المياه باعتبارها ثروة وطنية لا غنى عنها، ومخاطر الإسراف في استهلاكها، وسبل الحفاظ عليها من خلال ممارسات يومية بسيطة، بما يسهم في انتقال الوعي من المدرسة إلى المنزل والمجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية ، أن بناء وعي الأطفال والنشء بقيمة المياه يمثل ركيزة أساسية في نجاح المبادرة، وأن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف من خلال حملة التوعية الكبرى الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بدءًا من المدارس ومؤسسات العمل وصولًا إلى المنازل، بالتوازي مع التوسع في تركيب القطع الموفرة بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن ترشيد الاستهلاك لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بتحويل الوعي إلى سلوك يومي يلتزم به كل مواطن في منزله ومكان عمله، فكل نقطة مياه يتم الحفاظ عليها تصنع فارقًا، وهي مسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة بدأت تنفيذ خطة توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على طلاب المدارس باعتبارهم حلقة مؤثرة في نقل رسائل الترشيد إلى أسرهم، مشيرًا إلى أن جهود الشركة ضمن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التوسع في استخدام القطع الموفرة، والحد من الفاقد، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، بما يعزز الاستخدام الرشيد للمياه ويرسخ ثقافة الحفاظ عليها.