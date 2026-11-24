وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات حكومية بقيمة مليار يورو إلى سلوفينيا، لتغطية التكاليف الاستثنائية المرتبطة بإغلاق منجم "بريموجوفنيك فيلينجيه" للفحم، في إطار خطة البلاد للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2033.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن التمويل سيخصص لتغطية التكاليف الاجتماعية للعاملين الذين فقدوا أو سيفقدون وظائفهم جراء إغلاق المنجم، إلى جانب أعمال تأمين مواقع التعدين، وإصلاح الأضرار البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي.

ومن المقرر إنهاء استخراج الفحم تدريجيا بحلول 31 ديسمبر 2033، على أن تستمر أعمال الإغلاق والتأهيل النهائي للمواقع حتى يونيو 2045.