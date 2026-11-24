

أفادت بحرية الجيش الإيراني باشتعال النيران في ناقلتي نفط مخالفتين فجر اليوم وتوقفهما عن الحركة إثر اصطدامهما بلغم بحري، وذلك بعدما دخلت السفينتان منطقة محظورة شرق مضيق هرمز، فيما أكد الجيش الإيراني أنه لن يفتح مضيق هرمز قبل أن تتحقق مطالب طهران.

وقالت إدارة العلاقات العامة التابعة للبحرية الإيرانية، في بيان، إن ناقلتي نفط دخلتا «المنطقة المحظورة» شرق مضيق هرمز اشتعلت فيهما النيران، ولم تتمكنا من الحركة، بعد اصطدامهما بلغم بحري، صباح الثلاثاء.

ولا يزال مضيق هرمز يشهد تهديدات لحركة السفن التجارية، إذ أفاد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بأن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات وحرائق نتيجة ارتطامها بألغام بحرية.

وكان المضيق يمرر قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية، ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتفاقمت المخاطر منذ أن فرضت إيران قيودًا على حركة السفن، في أعقاب اندلاع الحرب في 28 فبراير، وسط المواجهة مع الولايات المتحدة بشأن حرية الملاحة والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.