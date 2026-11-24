حسمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجدل المثار بشأن وجود تفاهمات مع الجانب الأوكراني على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة بنغازي، نافية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاقات أو تفاهمات تتعلق بتلك الأحداث.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، في توضيح صحفي، عدم صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود تفاهمات مع أوكرانيا مرتبطة بأحداث بنغازي، مشيرة إلى بيان وزارة الدفاع الصادر في 12 سبتمبر، الذي شدد على عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقًا لتنفيذ أي أعمال عدائية.

وأوضحت الإدارة، استنادًا إلى إفادة وزارة الدفاع، أن جميع التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تُبرم عبر القنوات الرسمية، ووفق الأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وأمنها.

وفي سياق متصل، أشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن الأحداث المؤسفة التي عرضت أمن مدينة بنغازي وسكانها للخطر، تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وأكدت أن الجهات التي استقدمت هذه القوات تتحمل مسؤولية إقحام ليبيا في صراعات دولية، مشددة على أن وجود قوات أجنبية داخل البلاد لا يبرر بأي حال الاعتداء على السيادة الليبية أو تعريض أمن المواطنين للخطر.

ودعت إدارة الإعلام الخارجي وسائل الإعلام إلى تضمين التوضيح الرسمي في تغطياتها، والرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة الادعاءات والمعلومات قبل نشرها.