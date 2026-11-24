كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن رغبة ياسين منصور في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رغبة ياسين منصور في الاستعانة بمدرب أجنبي تصطدم بعدة عراقيل، في مقدمتها عدم توافر مدير فني أجنبي على مستوى مميز يكون متاحا في الوقت الحالي، إلى جانب صعوبة التفريط في الموسم الجاري مع اتساع الفارق في النقاط مع بيراميدز.

وأشار فايق إلى أن موقف الأهلي أصبح أكثر تعقيدا بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة أن الفريق يحتاج إلى التحرك سريعا لتصحيح مساره، في ظل المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة بنجاح على يمين مصطفى شوبير، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات وتعويض خسارته أمام بيراميدز.