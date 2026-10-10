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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة

الشحات
الشحات
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي عن وجود أكثر من رأي داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن موقف حسين الشحات من المشاركة في مباراة الزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك رأيًا داخل الجهاز الفني للأهلي يطالب بمشاركة حسين الشحات أساسيًا أمام الزمالك، بينما يفضل رأي آخر الإبقاء على اللاعب في مقاعد البدلاء، والاستعانة به خلال الشوط الثاني كورقة رابحة وفقًا لمجريات اللقاء.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل منهما في حسم المواجهة لصالحه وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المباراة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل أداء الفريقين واستعراض أبرز أحداث القمة.

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