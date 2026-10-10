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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يدفع 40 ألف دولار للحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا

عمر أرتان
عمر أرتان
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية عن حصول الحكم الصومالي عمر أرتان على مبلغ مالي قدره 40 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد تعذر مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، رغم اختياره ضمن الحكام المشاركين في الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

عمر أرتان يحصل على تعويض مالي من فيفا

وذكر موقع «بي إس إن سبورتس» النيجيري، في تقرير نشره الجمعة 9 أكتوبر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم دفع للحكم الصومالي مبلغ 40 ألف دولار، بعدما حالت إجراءات دخوله إلى الولايات المتحدة دون مشاركته في إدارة مباريات النسخة المقبلة من المونديال، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح التقرير أن القيمة المالية التي حصل عليها أرتان تختلف عما تردد سابقًا بشأن حصوله على المقابل المالي نفسه المخصص للحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

ولم يكشف التقرير عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير التي استند إليها «فيفا» في تحديد قيمة المبلغ، كما لم يوضح ما إذا كانت الـ40 ألف دولار تمثل إجمالي مستحقات الحكم الصومالي عن البطولة أم جزءًا من مستحقاته المالية.

تقارير سابقة تكشف موقف فيفا من مستحقات الحكم

وكانت تقارير إعلامية سابقة، من بينها ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ووكالة «أسوشيتد برس» في يونيو الماضي، قد أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم منح عمر أرتان مستحقاته المالية عن البطولة، رغم عدم مشاركته في إدارة أي مباراة، على أن يتم تحديد المقابل المالي بعد انتهاء المنافسات.

ووصل الحكم الصومالي إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة، استعدادًا للمشاركة في التجمعات التحضيرية الخاصة بحكام كأس العالم 2026، لكنه مُنع من دخول البلاد، ليخسر فرصة تاريخية للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وكانت مشاركة أرتان ستمنحه فرصة أن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في تاريخ كأس العالم، قبل أن تتسبب أزمة دخوله إلى الولايات المتحدة في إنهاء آماله بالمشاركة في الحدث الكروي الأبرز عالميًا

عمر أرتان أخبار الرياضة كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم

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