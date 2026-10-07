حسام عبدالمجيد يهدد الزمالك باللجوء إلى فيفا بسبب مستحقاته المتأخرة

كشف أحمد المصري، مراسل قنوات أون سبورت، خلال برنامج «من بدري»، عن تطورات جديدة في أزمة حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك السابق، مع النادي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال المصري إن حسام عبدالمجيد قد يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حال عدم حصوله على مستحقاته المالية من نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي أكد وجود مستحقات للاعب بالفعل بقيمة 800 ألف جنيه.

وأوضح أن الزمالك يرى في الوقت نفسه أن هناك عقوبات موقعة على حسام عبدالمجيد، وسيتم خصم قيمتها من مستحقاته المالية لدى النادي.

وتصاعدت الأزمة بعدما أرسل شقيق حسام عبدالمجيد إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك، للمطالبة بصرف المستحقات المالية الخاصة باللاعب.

ومنح الإنذار نادي الزمالك مهلة لمدة 10 أيام من أجل سداد المبلغ المستحق، قبل اتخاذ خطوات أخرى بشأن الملف، وفقًا لما تم الكشف عنه.

ويضع الإنذار إدارة الزمالك أمام مهلة محددة لحسم موقفها من المطالب المالية لحسام عبدالمجيد، في ظل وجود اختلاف بشأن قيمة المستحقات الفعلية للاعب، وما إذا كانت الخصومات الموقعة عليه قد أنهت جزءًا من المبلغ أو كامل المستحقات.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يظل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أحد الخيارات المطروحة من جانب اللاعب للمطالبة بحقوقه المالية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يخوض فيه حسام عبدالمجيد تجربة احترافية خارج نادي الزمالك، بينما لا يزال ملف مستحقاته المالية السابقة مع القلعة البيضاء محل خلاف بين الطرفين.