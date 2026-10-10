الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

تتجه الأنظار نحو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في ظل مناقشة مجموعة من التعديلات المحتملة على نظام البطولات الأفريقية، سواء على مستوى مسابقات الأندية أو بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات بشأن مستقبل المنافسات القارية خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الملفات المطروحة عددًا من المقترحات التي تستهدف تطوير المسابقات الأفريقية، وتعزيز العدالة التحكيمية، إلى جانب دراسة بعض القواعد المنظمة للمباريات والبطولات، في إطار سعي الاتحاد الأفريقي إلى تحسين مستوى المنافسة.

تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يأتي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مرحلة المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ضمن أبرز الملفات المطروحة، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى تأكيد إدخال التقنية خلال الموسم الجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة، وتوفير قدر أكبر من العدالة بين الأندية المشاركة، خاصة في ظل أهمية مباريات مرحلة المجموعات وتأثير نتائجها على فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

جائزة جديدة لأفضل لاعب في مباريات المجموعات

كما يناقش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إمكانية استحداث جائزة لأفضل لاعب في مباريات مرحلة المجموعات بمسابقات الأندية القارية.

ويهدف المقترح إلى تسليط الضوء على اللاعبين أصحاب المستويات المميزة خلال المنافسات، ومنحهم تقديرًا إضافيًا لما يقدمونه من أداء فني، إلا أن هذا الملف لا يزال ضمن المقترحات المطروحة للنقاش.

تعديلات محتملة على قاعدة الأهداف خارج الأرض

وتدرس لجنة مسابقات الأندية مراجعة بعض اللوائح المنظمة للبطولات الأفريقية، وعلى رأسها قاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض، وسط تساؤلات بشأن إمكانية إجراء تعديلات عليها مستقبلًا.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يحسم مصير هذه القاعدة، التي قد تشهد مراجعة ضمن عملية تطوير نظام المنافسات القارية.

الكاف يراجع نظام إقامة كأس الأمم الأفريقية

وفي ملف آخر، يعيد الاتحاد الأفريقي النظر في قرار إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، مع طرح إمكانية العودة إلى النظام السابق، الذي يقضي بتنظيم البطولة كل عامين.

ولا تزال هذه المسألة محل دراسة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات بشأن المواعيد المناسبة لإقامة البطولة، بما يحقق التوازن بين أجندة المنتخبات والأندية.

وتبقى تقنية الفيديو أبرز التغييرات المؤكدة وفق المعلومات المتداولة، بينما تنتظر بقية المقترحات الحسم الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم