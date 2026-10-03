الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة يشيد بتجربة مصر في استضافة البطولاته

أشاد الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بالتجربة المصرية في استضافة وتنظيم عدد من بطولاته خلال عام 2026، مؤكداً نجاح مصر في تقديم نموذج متميز في تنظيم المنافسات القارية، بما يعكس الإمكانات والخبرات التنظيمية التي تتمتع بها مصر في استضافة البطولات.

وجاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة «الكونجرس»، المنعقد حالياً في جزيرة سال بجمهورية الرأس الأخضر، حيث استعرضت مصر تجربتها في استضافة البطولات الأفريقية أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

وتحدث المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن تجربة مصر في استضافة بطولات الاتحاد الأفريقي خلال عام 2026، مستعرضاً أبرز الترتيبات والجهود التي بذلها الاتحاد المصري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والتي ساهمت في خروج البطولات بالصورة التي تليق بمكانة مصر والكرة الطائرة الأفريقية.

واستضافت مصر خلال العام الجاري عدداً من بطولات الاتحاد الأفريقي، من بينها بطولات أقيمت في النادي الأهلي، وصالة حسن مصطفى، إلى جانب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عاماً بالإسكندرية، وبطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للكبار بالإسكندرية، التي شهدت مشاركة 45 فريقاً يمثلون 28 دولة.

وتعكس هذه الاستضافات حجم الثقة التي يوليها الاتحاد الأفريقي لمصر، وقدرتها على توفير المنشآت والإمكانات اللازمة لتنظيم البطولات القارية، إلى جانب الخبرات التنظيمية التي يتمتع بها الاتحاد المصري.

وحظيت كلمة المهندس ياسر قمر بإشادة واسعة وتحية كبيرة من أعضاء الكونجرس، تقديراً للتجربة المصرية والنجاح الذي تحقق في تنظيم البطولات، وما قدمته مصر من إمكانات وخبرات ساهمت في إنجاح المنافسات وخروجها بالصورة اللائقة.

وتأتي الإشادة بالتجربة المصرية في إطار توجه الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة نحو توسيع دائرة الدول المستضيفة لبطولاته، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الاتحادات الوطنية لاكتساب الخبرات التنظيمية واستضافة المنافسات القارية، بما يسهم في تطوير اللعبة وانتشارها في مختلف أنحاء القارة.