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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة: تأهل مصر إلى أولمبياد لوس أنجلوس إنجاز مهم

منتخب مصر للسيدات للطائرة
منتخب مصر للسيدات للطائرة
رباب الهواري

كرمت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تقديرًا لتأهل منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة داخل الصالات إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال أعمال كونجرس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة المقام حاليًا في جزيرة سال بالرأس الأخضر خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.

ويأتي تكريم رئيس الاتحاد المصري في إطار الاحتفاء بالاتحادات الوطنية التي نجحت منتخباتها في حجز مقاعد للقارة الأفريقية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث شمل التكريم أيضًا الاتحاد المغربي للكرة الطائرة بعد تأهل المغرب في منافسات الرجال بالكرة الطائرة الشاطئية، ورئيس الاتحاد النيجيري للكرة الطائرة بعد تأهل نيجيريا في منافسات السيدات بالكرة الطائرة الشاطئية، ورئيس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة بعد تأهل منتخب تونس للرجال في الكرة الطائرة داخل الصالات.

وأكدت بشرى حجيج أن تأهل مصر إلى أولمبياد لوس أنجلوس يمثل إنجازًا مهمًا للكرة الطائرة المصرية والأفريقية، مشيرة إلى أن وصول منتخب مصر للسيدات إلى الدورة الأولمبية يعكس الجهود التي تبذلها الاتحادات الوطنية لتطوير اللعبة ورفع مستوى المنتخبات.

ويعد تأهل منتخب مصر للسيدات إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 امتدادًا للتطور الذي تشهده الكرة الطائرة المصرية، في ظل اهتمام الاتحاد المصري بتطوير المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات القارية والدولية.

كما أكدت رئيسة الاتحاد الأفريقي أن تأهل أربع دول أفريقية في مختلف مسابقات الكرة الطائرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحضور الأفريقي على الساحة الأولمبية، ويعكس التعاون بين الاتحادات الوطنية والاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة من أجل تطوير اللعبة في القارة.

وجاء التكريم بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ54، ضمن فعاليات كونجرس الاتحاد الذي تستضيفه جزيرة سال بالرأس الأخضر.

منتخب السيدات للطائرة اخبار الرياضة الاتحاد الافريقي للطائرة

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