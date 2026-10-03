مصر تشارك في كونجرس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بجزيرة سال

تشارك مصر في أعمال كونجرس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الذي تستضيفه جزيرة سال في جمهورية الرأس الأخضر حتى 5 أكتوبر الجاري، برئاسة بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويمثل مصر في أعمال الكونجرس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي يشارك في اجتماعات ومناقشات الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية الأفريقية، وفي مقدمتهم مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.

وأشاد ياسر قمر بحسن تنظيم الكونجرس، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث القاري في جزيرة سال تعكس التطور الذي تشهده الكرة الطائرة الأفريقية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها بشرى حجيج منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة من أجل الارتقاء باللعبة في مختلف دول القارة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن الكرة الطائرة الأفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن جهود بشرى حجيج أسهمت في تعزيز حضور اللعبة الأفريقية ووضعها على خريطة الكرة الطائرة العالمية، من خلال دعم الاتحادات الوطنية وتطوير المسابقات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

ويضم الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة 54 اتحادًا وطنيًا، ويبحث الكونجرس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل اللعبة في القارة، وبرامج الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وتطوير المسابقات والبطولات الأفريقية، إلى جانب دعم الاتحادات الوطنية وتعزيز التعاون بينها.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار الحضور الفاعل للاتحاد المصري للكرة الطائرة في المحافل القارية، وحرصه على مواصلة التعاون مع الاتحادات الأفريقية والمساهمة في وضع خطط وبرامج تستهدف مواصلة تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها على المستويين القاري والدولي.