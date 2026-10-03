قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في شقق الإيجار التمليكي.. ما موعد سداد أول قسط والمدن المتاحة؟
أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-10-2026.. اعرف طن الحديد بكام؟
الصول أحمد إدريس.. صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر
الأزهر: صيغة جديدة لتحية العلم في جميع المعاهد.. تعرف عليها
جاهل وبلا مسؤوليات.. أحمد موسى: وزير الري الإثيوبي فضح نفسه وخَد تريقة كبيرة
وزير الحرب الأمريكي: نسيطر على المجال الجوي فوق مضيق هرمز
إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولا
رئيس شعبة المواد البترولية: أصحاب محطات الوقود يعانون.. ومكاسبنا لا تتجاوز 1%
أحمد موسى: وزير الصحة شاطر وبيعترف إنه عنده تقصير لكن في إنجازات غير مسبوقة
رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%
منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لودية جنوب أفريقيا.. وإراحة هيثم حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يا يحكموها يا يحرقوها| محمد الدسوقي رشدي: الإخوان عندهم معركة انتقام من البلد

محمد الدسوقي رشدي
محمد الدسوقي رشدي
محمود زيدان

أكد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أنه لا يجب الاطمئنان للإخوان، موضحاً أن المواجهة ليست مجرد كلام عن التنظيم وإنما عن فكرة، قائلاً: «قلنا أصلاً كده لا تطمئن للإخوان إلا لما تشوف آخر فكرة إخوانية مشنوقة بإيد آخر فرد إخوان، هي دي الأمان والاطمئنان».

وأوضح «رشدي»، خلال برنامجه «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن mti»، أن هناك معركة انتقام من البلد تحدث طول الوقت، كما حدث سابقاً في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، موضحًا: «الإخوان عندهم معركة انتقام من البلد دي  يا يحكموها يا يحرقوها».

وأشار إلى أن فتح بعض القنوات الإخوانية والصفحات والبرامج على السوشيال ميديا يُظهر حالة استهداف واضحة موجهة للداخل والجبهة الداخلية المصرية.

وشدد على أن هذه المعركة هي «معركة كل الناس، معركة الوعي الجمعي في مصر»، متطرقاً إلى المؤتمر الذي أُقيم الأسبوع الماضي في هولندا، والذي وصفه بأنه «كان يضحك جداً».

محمد الدسوقي رشدي أخبار توك شو الإخوان السوشيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

صراع في إثيوبيا

انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي

ترشيحاتنا

الوقود بكام اليوم؟ أسعار البنزين والسولار 3 أكتوبر 2026

الوقود بكام اليوم؟ أسعار البنزين والسولار 3 أكتوبر 2026

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد