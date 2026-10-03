يا يحكموها يا يحرقوها| محمد الدسوقي رشدي: الإخوان عندهم معركة انتقام من البلد

أكد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أنه لا يجب الاطمئنان للإخوان، موضحاً أن المواجهة ليست مجرد كلام عن التنظيم وإنما عن فكرة، قائلاً: «قلنا أصلاً كده لا تطمئن للإخوان إلا لما تشوف آخر فكرة إخوانية مشنوقة بإيد آخر فرد إخوان، هي دي الأمان والاطمئنان».

وأوضح «رشدي»، خلال برنامجه «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن mti»، أن هناك معركة انتقام من البلد تحدث طول الوقت، كما حدث سابقاً في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، موضحًا: «الإخوان عندهم معركة انتقام من البلد دي يا يحكموها يا يحرقوها».

وأشار إلى أن فتح بعض القنوات الإخوانية والصفحات والبرامج على السوشيال ميديا يُظهر حالة استهداف واضحة موجهة للداخل والجبهة الداخلية المصرية.

وشدد على أن هذه المعركة هي «معركة كل الناس، معركة الوعي الجمعي في مصر»، متطرقاً إلى المؤتمر الذي أُقيم الأسبوع الماضي في هولندا، والذي وصفه بأنه «كان يضحك جداً».