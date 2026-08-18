محمد الدسوقي يحذر من اتخاذ منصات التواصل مقياسا للواقع

أكد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن تداول بعض الجرائم والحوادث الفردية في الآونة الأخيرة لا يعكس سلوك المجتمع ككل ولا يعني تحوله إلى مجتمع عنيف، داعيًا إلى الاعتماد على معدلات الجرائم الرسمية لتقييم الوضع الحقيقي بدلاً من الانسياق وراء التحليلات السطحية.

وأوضح رشدي، خلال برنامجه «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة modrn mti، أن وجود بعض الحوادث الخلافية أو الجنائية أمر وارد في مجتمع يتجاوز عدده 120 مليون نسمة، مشددًا على أن المشاجرات ذات الطابع الديني أو قضايا الشرف لا تعني بالضرورة أن المجتمع أصبح ضد الدين أو فقد قيمه ونخوته كما يحاول البعض تصويره.

وحذر الإعلامي من اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي مقياسًا للواقع، مؤكدًا أن نحو 90% مما يُكتب عليها غير حقيقي، ويعبر عن رغبات فردية في التعويض أو السخرية، ولا يمثل حقيقة وطبيعة المواطنين في حياتهم اليومية.