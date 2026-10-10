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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

يكثف النادي الأهلي استعداداته الأخيرة لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدً  الأحد ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

عموتة يضع اللمسات الأخيرة قبل مباراة القمة 

وعقد عموتة اجتماعًا مع لاعبي الأهلي، تضمن محاضرة فنية مطولة، استعرض خلالها لقطات فيديو من مباريات الزمالك الأخيرة، بهدف تحليل أسلوب لعب المنافس، وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف، إلى جانب شرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وشدد المدير الفني على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز طوال المباراة، محذرًا من التراخي أو الثقة الزائدة، رغم الفوز الكبير على بترول أسيوط بخماسية نظيفة في كأس عاصمة مصر.

وفي إطار التحضيرات النهائية، فرض وائل جمعة، مدير الكرة، حالة من السرية على تدريبات الفريق، مع تطبيق حظر إعلامي على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال المعسكر، لمنع التصريحات المتعلقة بالاستعدادات والتشكيل المتوقع، وتوفير الأجواء المناسبة للتركيز قبل المواجهة المرتقبة.

ويعول الأهلي على خبرات عدد من نجومه، أبرزهم إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عطية ومحمد هاني، لحسم المواجهة المهمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل تساوي الأهلي والزمالك برصيد 13 نقطة، مع تفوق الأبيض بفارق الأهداف، وابتعاد الفريقين بنقطتين عن بيراميدز المتصدر.

في المقابل، يأمل الزمالك بقيادة معتمد جمال في مواصلة نتائجه الإيجابية بالدوري، وتجاوز خسارته الأخيرة أمام زد في كأس عاصمة مصر، مستندًا إلى خبرات لاعبيه، وفي مقدمتهم عدي الدباغ وعبد الله السعيد وأحمد فتوح.

ويسعى الأهلي إلى استغلال القمة لفض الشراكة مع الزمالك والتقدم نحو صدارة الدوري، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين.

الحسين عموتة الأهلي القمة الزمالك الدوري المصري

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