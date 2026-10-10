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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الكاشف معلقًا على قمة الأهلي والزمالك عبر أون سبورت

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أعلنت قناة «أون سبورت» إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك إلى المعلق الرياضي أيمن الكاشف، عبر القناة الصوتية الأولى، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل تقارب موقفهما بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل فريق في مواصلة المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل استعدادات الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

مباراة الأهلي والزمالك أيمن الكاشف بطولة الدوري المصري الممتاز الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك

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