قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن فرض النادي الأهلي حالة من السرية التامة على استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي بدأ معسكره استعدادًا لمباراة الزمالك، وفرض حالة من السرية على التدريبات، مع منع التصوير تمامًا، سواء من جانب قناة النادي الأهلي أو المركز الإعلامي.

وأضاف أن هناك حالة شديدة من التركيز داخل الناديين، في ظل الاستعداد للمواجهة المرتقبة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لأهميتها في مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل المواجهة، ورغبة كل منهما في التقدم بجدول ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.