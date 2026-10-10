ابنة محمد عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن انتمائه الكروي قبل قمة الأهلي والزمالك

كشفت عفت، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، عن عدم معرفتها بانتماء والدها الكروي، وما إذا كان يشجع النادي الأهلي أم الزمالك، مشيرة إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الأمر داخل المنزل.

وقالت عفت محمد عبدالوهاب، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكورة فن»، إن أسرتها لم تعرف ما إذا كان والدها أهلاويًا أم زملكاويًا، موضحة أنه لم يكن يتحدث عن كرة القدم أو يكشف عن انتمائه الكروي داخل المنزل.

وأضافت ابنة الموسيقار الراحل: «عمرنا ما عرفنا والدي أهلاوي ولا زمالكاوي، لأن ماكانش بيتكلم عن الموضوع ده أبدًا في البيت، لكن إحنا كنا شاكين إنه زمالكاوي».

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ترقب جماهير الكرة المصرية لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساويهما في رصيد النقاط قبل المواجهة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء كرة القدم لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.