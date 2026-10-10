محمد عبد الجليل: رفضت الانتقال إلى الزمالك بسبب ارتباطي بالأهلي

كشف محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مثيرة تتعلق بمحاولات انتقاله إلى نادي الزمالك، مستعيدًا ذكريات فترة لعبه في صفوف النادي الأهلي، والمفاوضات التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء في ذلك الوقت.

وأوضح عبد الجليل أن أيمن شوقي، لاعب الأهلي السابق، كان أحد أطراف القصة، بعدما أخبره بتوقيعه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة النادي الأبيض كانت ترغب أيضًا في ضمه إلى صفوف الفريق.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن الحديث عن انتقاله إلى الزمالك جاء خلال فترة وجوده في تدريبات الأهلي بملعب التتش، حيث فوجئ بأحد زملائه يخبره بتوقيعه للفريق الأبيض، ويكشف له عن رغبة مسؤولي الزمالك في الحصول على خدماته.

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحاته عن تلك الفترة، إن أيمن شوقي توجه إليه في اليوم التالي لتوقيعه للزمالك، خلال وجودهما في ملعب التتش، وأبلغه بأنه انضم إلى صفوف الفريق الأبيض، وأن النادي يرغب في التعاقد معه أيضًا.

وأضاف عبد الجليل أنه رفض الفكرة في البداية، متمسكًا باستمراره مع الأهلي، موضحًا أنه رد على أيمن شوقي بقوله إنه لا يستطيع الانتقال إلى الزمالك، وإن الأهلي لن يسمح برحيله بهذه السهولة.

وأكد أن موقفه الأولي كان واضحًا، إذ لم يكن يتوقع أن تنتهي الأمور بانتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء، خاصة في ظل ارتباطه بالنادي الأهلي خلال تلك الفترة.

وتابع محمد عبد الجليل روايته، مشيرًا إلى أن المفاجأة جاءت في نهاية اليوم، عندما توجه إليه عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلي السابق، وأبلغه بأن النادي قرر الاستغناء عنهما.

وأوضح أن عادل عبد الرحمن أخبره بأن المستشار مرتضى منصور ينتظره في مكتبه مساءً، وهو ما دفعه إلى التوجه لمقابلته من أجل مناقشة تفاصيل انتقاله إلى الزمالك.

واختتم عبد الجليل حديثه بالتأكيد على أنه ذهب إلى مكتب مرتضى منصور، وجلس معه للتفاوض، قبل أن تنتهي المفاوضات في اليوم نفسه، ليتم الاتفاق على انتقاله إلى النادي الأبيض.

وتكشف هذه الرواية جانبًا من كواليس الانتقالات بين القطبين، والظروف التي قد تدفع اللاعبين إلى تغيير وجهتهم، حتى بعد تمسكهم في البداية بالبقاء مع أنديتهم