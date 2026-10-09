محمد كوفي: الزمالك فخر ليا مدى الحياة.. نادي لا يعرف إلا طريق الفوز

عبّر محمد كوفي، لاعب الزمالك السابق، عن حبه واعتزازه بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن الزمالك سيظل مصدر فخر له طوال حياته، وذلك خلال حديث مؤثر استعاد فيه ذكرياته مع النادي وجماهيره.

الزمالك

وقال كوفي: «أقسم إني أفتقد الزمالك، مش هعرف أتكلم عن الزمالك، الزمالك أعظم من إن حد يتكلم عليه، نادي لا يلعب لأجل الفوز بس، ده نادي بجمهوره بيقاتلوا من أجل الفوز، لا يعرف إلا طريق الفوز».

وأضاف لاعب الزمالك السابق أنه يتحدث مع أبنائه عن حلم ارتدائهم قميص القلعة البيضاء، قائلًا: «لما يتحقق الحلم ويرتدوا تيشيرت نادي الزمالك، يقاتلوا من أجل النادي»، في تعبير عن مدى ارتباطه بالزمالك واعتزازه باللعب ضمن صفوفه.