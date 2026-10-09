المنتخب الوطنى للباراكانوي ينهي تدريباته وإجراءات التصنيف استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية بالجزائر

أنهى المنتخب الوطني للباراكانوي، تدريباته، اليوم الجمعة، في مجرى سباق البطولة الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 8 وحتى 13 أكتوبر الجاري، كما أنهى اللاعبون إجراءات التصنيف النهائي المعتمد للاعبي الباراكانوي، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة.

وتأتي المشاركة المصرية في البطولة الأفريقية؛ في إطار حرص الاتحاد المصري للكانوي والكياك على مواصلة مسيرة الريادة المصرية على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز حضور الباراكانوي المصري في المحافل الدولية، إلى جانب أهمية البطولة في حصول اللاعبين على التصنيف النهائي المعتمد، بما يضمن مشاركتهم وفق الفئات التصنيفية المحددة.

كما تمثل البطولة أهمية كبيرة في مشوار الإعداد والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، بما يمنح لاعبي المنتخب فرصة مهمة لتحقيق نتائج قوية وحصد نقاط التأهل.

ويترأس البعثة المصرية العميد دكتور خالد سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويضم الجهاز الفني والإداري الكابتن محمود عوض مدربًا وإداريًا للبعثة، واللاعبين: سلوى إيهاب، نور الدين عزت، عمر فرج، وياسين.

ويواصل المنتخب استعداداته النهائية لخوض منافسات البطولة، وسط حالة من التركيز والطموح لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الأفريقية، ومواصلة حصد الإنجازات للباراكانوي المصري.