الأفضل في إفريقيا.. الصومالي عمر أرتان يطلب الاستقرار والتحكيم في الدوري المصري

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية عن رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان بالتحكيم في الدوري المصري للموسم الحالي 2026-2027.

الحكم الصومالي عمر أرتان يطلب الاستقرار في مصر والتحكيم في الدوري

وكان الحكم الصومالي قد حُرم من تحقيق حلمه في إدارة مباريات كأس العالم 2026 بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة لدى وصوله إلى مطار ميامي في شهر يونيو، قبل أن يدعوه يويفا آنذاك فورا لقيادة مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها باريس سان جرمان 2-1.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "عمر أرتان تواصل معي اليوم من أجل رغبته في التحكيم داخل الدوري المصري".

وأكمل: "أرتان أرسل طلبا رسميا يعلن من خلاله رغبته في الاستقرار في مصر والتحكيم في الدوري المصري، وبالطبع نحن رحبنا بالأمر، وسنعرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفي حال الموافقة سيكون متواجدًا معنا".

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه قائلا: "عمر أرتان هو أفضل حكم في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة".